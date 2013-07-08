В Киеве на проспектах Победы и Академика Палладина по 30 сентября ограничено движение транспорта

В Киеве в период с 5 июля по 30 сентября ограничивается движение транспорта в связи с реконструкцией путепровода на пересечении проспектов Победы - Академика Палладина - Большой кольцевой дороги в Святошинском районе.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении ГАИ Киева.

В частности, будет частично перекрыто движение автотранспорта на следующих участках:

- проспект Победы (на путепроводе) в направлении Житомира, ограничение действует с 5 июля по 15 августа;

- проспект Победы (на путепроводе) в направлении центра города - с 15 августа по 30 сентября;

- проспект Академика Палладина (под путепроводом) в направлении Жулянского путепровода с 25 июля по 5 сентября;

- проспект Академика Палладина (под путепроводом) в направлении Беличанского путепровода с 5 по 25 июля и с 5 по 30 сентября.

По данным ГАИ, движение автотранспорта будет организовано по встречным полосам с оставлением для проезда по две полосы в каждом направлении.

Рекомендованы пути объезда:

- движение в направлении г. Гостомеля: проспект Победы - бульв. Академика Вернадского - проспекта Академика Палладина;

- движение в направлении г. Житомира: проспект Победы - бульв. Академика Вернадского - ул. Уборевича - ул. Чернобыльская - автодорога М-06 (Киев-Чоп);

- движение с Житомирского направления в направлении г. Одессы: Стоянка - Гореничи - Вишневое - Гнатов Большая кольцевая дорога города Киева;

- движение с Одесского направления в направлении г. Гостомеля: Большая кольцевая дорога - ул. Жмеринская - ул. Святошинская - проспект Победы - бульы. Академика Вернадского - проспект Академика Палладина;

- движение с Гостомельского направления в направлении г. Одессы: г. Бородянка - г. Макаров - М-06 (Киев - Чоп) - г. Фастов - г. Б. Церковь - М-05 (Киев-Одесса).

ГАИ Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдением Правил дорожного движения.