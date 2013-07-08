Названа основная версия аварии "Протона-М"

Комиссия по расследованию аварии при запуске трех навигационных спутников «Глонасс-М» 2 июля считает основной версией произошедшего отказ системы управления ракеты-носителя «Протон-М», сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По словам источника, система управления ракеты-носителя «Протон-М» сразу после старта стала получать некорректные данные от датчиков ориентации, в результате чего начала выдавать неправильные управляющие воздействия. Ракета потеряла устойчивую ориентацию, а поскольку некорректные данные продолжали поступать, ситуация только усугублялась. Эту версию подтверждают возникшие сразу после старта колебания ракеты по разным осям.

Комиссии еще предстоит установить причину неправильной работы датчиков — отказали они или были неправильно подключены. «Однако, по логике вещей, неправильное подключение датчиков должны были обнаружить при комплексной проверке ракеты-носителя на заводе и на Байконуре», — сказал источник.

Комиссия рассматривала три основные версии — проблемы в системе управления ракетой, поломка в двигательной установке первой ступени ракеты и отказ оборудования стартового комплекса. «Комиссия приходит к выводу, что авария, скорее всего, не могла произойти по вине двигательной установки или стартового комплекса», — сказал собеседник.