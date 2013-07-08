Fiat объявил о покупке третьего транша акций Chrysler на 254,7 млн долл.

Итальянский автомобильный концерн Fiat объявил о покупке третьего транша акций американского производителя Chrysler объемом 3,3%. Стоимость акций оценивается в 254,7 млн долл., сообщается в пресс-релизе Fiat.

В июле 2012 года Fiat купил первый транш акций Chrysler объемом 3,3%. Второй транш ценных бумаг таким же объемом был куплен в январе 2013 года. После приобретения трех траншей доля Fiat в компании составит 68,49%.

Приобрести еще 40% акций компании Fiat намерен у американского профсоюза работников автомобильной промышленности United Auto Workers (UAW). В рамках соглашения покупка акций может проходить до 30 июня 2016 путем покупки траншей, не превышающих 20% от оговоренного объема акций. Fiat хочет завершить покупку пакета акций Chrysler до конца лета, передает «Газета.Ru».

Fiat основан в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. Chrysler Group LLC входит в итальянский концерн Fiat. Компания обладает брендами Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, SRT и Mopar.

Как сообщал УНИАН, американский автоконцерн Chrysler в июне 2013 года согласился с требованием правительства США отозвать 2,7 млн внедорожников из-за выявленных конструктивных дефектов.

Ранее правительственный регулятор США отмечал, что бензобаки в этих автомобилях легко воспламеняются после дорожных столкновений, что много раз приводило к человеческим жертвам.

По мнению регулятора, расположение бензобаков является конструктивным дефектом.