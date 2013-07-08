Приднепровская железная дорога отремонтировала почти 5,5 тыс. грузовых полувагонов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-июне 2013 года отремонтировала в вагоноремонтных депо 5,585 тыс. грузовых полувагонов, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, 171 вагон прошел капитальный ремонт, остальные - средний.

Так, в вагонном депо Нижнеднепровск-Узел отремонтировано 1085 вагонов, Верховцево - 274, Батуринская - 1125, Мудреная - 932, Пятихатки - 445, Роды - 599, Мелитополь - 456, Запорожье-Левое - 36 и Джанкой - 633 вагон.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 ПЖД отремонтировала в вагоноремонтных депо 4,61 тыс. грузовых полувагонов.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.