Тарифы на услуги почты и связи выросли на 6,5%

Индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций в январе-июне 2013 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 6,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом тарифы на услуги почтовой связи за отчетный период не изменились.

В то же время выросли тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 8,6%, на услуги мобильной связи – на 11,8%. Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за отчетный период снизились на 3,8%.

Как сообщал УНИАН, тарифы в январе-мае 2013 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,5%, при этом тарифы на услуги почтовой связи за пять месяцев не изменились, тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи выросли на 8%, на услуги мобильной связи – на 9,2%, тарифы на услуги междугородной и международной снизились на 4%.

Индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,8%. При этом тарифы на услуги почтовой связи выросли за 2012 год на 8,4%, тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 8%, на услуги мобильной связи – на 2,4%. Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за 2012 год снизились на 1,1%.