Украина среди лидеров по использованию облачных сервисов – исследование

Украина на сегодняшний день является одним из лидеров по использованию облачных сервисов в малом и среднем бизнесе, сообщает «Майкрософт Украина» со ссылкой на исследование компании Ipsos (Франция).

Опрос, проведенный аналитической компанией Ipsos по заказу Microsoft, показал, что малый и средний бизнес Украины самый активный в Европе по использовании облачных сервисов для обеспечения гибкости, экономической эффективности и безопасности своего бизнеса. 85% украинских респондентов ответили, что пользуются хотя бы одним из таких облачных сервисов, как электронная почта, сервисы для хранения данных и обмена документами, службы мгновенных сообщений и офисных продуктов для повышения эффективности, например, Office 365.

Как отметил генеральный директор компании «Майкрософт Украина» Дмитрий Шимкив, украинский рынок облачных сервисов – один из наиболее динамичных в Европе. По его данным, как большие компании, так и владельцы малого и среднего бизнеса, «понимают, что облачные решения позволят им быстрее реагировать на требования рынка и бизнеса», и как показывает исследование, во многих случаях пользователи облачных сервисов опережают своих конкурентов за счет более высокой производительности.

По данным исследования, в среднем в Центральной и Восточной Европе доля пользователей облачных сервисов в малом и среднем бизнесе достигает 65%, а в мире – 53%. Так, например, в Чехии этот показатель составляет 75%, в Болгарии и Греции – 67%, во Франции – 69%, Венгрии – 66%, Испании – 62%, в Бельгии и Швейцарии – 58%.

Всего в опросе приняли участие 6 800 компаний из 23 стран мира. В Украине были опрошены представители 200 компаний малого и среднего бизнеса.

Справка УНИАН. Корпорация Microsoft (США) является одним из мировых лидеров в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. В Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины. Доход Microsoft в 2010-2011 финансовом году составил 69,94 млрд долл.

Ipsos – международная компания, специализирующаяся на маркетинговых ad hoc исследованиях, которая входит в тройку мировых лидеров. Компания работает в 84 странах мира. Доход компании в 2010 году составил более 1,1 млрд евро.