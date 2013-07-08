Укртрансинспекция за полгода запретила эксплуатацию более 400 нелегальных автобусов

Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте Украины (Укртрансинспекция) совместно с правоохранительными органами за 6 месяцев 2013 года выявили и запретили эксплуатацию 422 транспортных средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, об этом сказал председатель Укртрансинспекци Евгений Пронченко во время совместного совещания Мининфраструктуры, ВОО «ВААП» и Укртрансинспекции.

«В результате контроля задокументировано свыше 12 тыс. нарушений автотранспортного законодательства «нелегальными» перевозчиками, что составляет 40% от общего количества нарушений на автотранспорте общего пользования. К нелегалам было применено свыше 4 млн грн штрафных санкций. Во время совместных с правоохранителями проверок были запрещены к эксплуатации 422 транспортных средства «нелегальных» перевозчиков», - цитирует пресс-служба Пронченко.

По его словам, искоренению «нелегальных» перевозчиков способствует запрет на использование переоборудованных грузовых транспортных средств, который уже действует, а также повышение ответственности водителей и введение новых лицензионных условий осуществления деятельности.

«Нелегалы» не имеют никаких разрешительных документов, не соблюдают технику безопасности при перевозке пассажиров, не выполняют нормы действующего законодательства и наносят вред дальнейшему развитию экономики государства», - отметил глава госинспекции, добавив, что традиционно больше перевозчиков-нарушителей в Киеве, которые зачастую предлагают услуги по перевозкам пассажиров в переоборудованных из грузовиков маршрутках вблизи станций метро.

Справка УНИАН. Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция), в ходе профилактических мероприятий, проведенных в мае 2013 года совместно с подразделениями Госавтоинспекции и Государственной службы борьбы с экономической преступностью, проверила 19,262 тыс. автомобилей (среди них 11,135 тыс. автобусов) и выявила 5,9 тыс. нарушений законодательства об автотранспорте.

Укртрансинспекция за 2012 год применила к автоперевозчикам финансовые санкции на сумму 16 млн грн, из которых 46% - за нелегальные автоперевозки.

Автомобильным транспортом в Украине перевозится около 85% пассажиров и 25% грузов от общего количества перевозок всеми видами транспорта. В первом полугодии 2013 года наблюдается падение объема грузовых и пассажирских перевозок почти на 2% по сравнению с первой половиной 2012 года. В частности, на протяжении января-мая этого года автотранспортом общего пользования перевезено 67,6 млн тонн грузов и 1374,50 млн пассажиров.