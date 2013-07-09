Еврокомиссия ищет онлайн-издание для освещения событий в ЕС. Готова платить 3,2 млн евро в год

Европейская комиссия готова финансировать независимое новостное агентство, управляемое профессиональными журналистами, сообщает Газета. ru со ссылкой на The Times. По информации газеты, общая сумма выплат составит 3,2 млн евро в год.

В статье говорится, что Еврокомиссия ищет «онлайн-издание, которое освещает события в ЕС» и которое готово предложить «качественную журналистику» взамен «неадекватных и поверхностных» материалов обычных СМИ. Новости такого агентства должны выпускаться по меньшей мере на десяти языках.

Как отмечает газета, минувшим вечером эти планы Еврокомиссии вызвали в журналистских кругах удивление и гнев. В частности, международная ассоциация прессы (API) назвала такие действия Европейской комиссии нарушением принципа свободы прессы.