Васадзе: Утилизационный сбор повысит цены на авто, но конкретные цифры называть рано

Верховная Рада приняла закон, которым вводится с 1 сентября текущего года утилизационный налог, а также порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации. Плательщиками утилизационного сбора определены импортеры, производители и покупатели авто.

Необходимость принятия закона объясняют тем, что с учетом роста парка авто потребность в единой системе их утилизации будет только расти. Ожидается, что уже в первый год действия новый налог позволит привлечь более 2 млрд гривен.

Между тем, Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров, автомобильный завод компании «Еврокар» и Кременчугский автосборочный завод считают, что система уплаты налога создают законодательные преференции для избранных и не направлена на развитие отечественной автомобильной отрасли. Кроме того, по оценке экспертов, введение утилизационного налога повлечет за собой подорожание автомобилей иностранного производства на 1,5-5 тыс. долл. В связи с перечисленным Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров обратилась с просьбой к Президенту ветировать документ.

Но есть и кардинально другое мнение. Так, Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» считает введение утилизационного сбора необходимостью, что «позволит хотя бы остановить тот спад, который сейчас происходит в украинском автопроме, и привлечь новых инвесторов из числа мировых автоконцернов».

Агентству УНИАН прокомментировал ситуацию почетный президент корпорации «УкрАВТО», народный депутат Украины Тариэл Васадзе.

- Тариэл Шакрович, как Вы относитесь к нововведению?

- Если мы хотим иметь экологически безопасную страну и внедрять высокие технологии, то в обязательном порядке этот процесс (внедрение схемы утилизации авто – ред.) нужно пройти. Кстати, он подразумевает создание утилизационных предприятий, то есть, создание новых рабочих мест. И не нужно говорить, что Украина особая, что нам не нужен утилизационный сбор, нам не нужны такие законы, нам нужно открыть границу. Это заявлять неуместно, ведь речь идет не о стимулировании промышленности, а об экологической безопасности. Причем украинские производители никаких льгот не получают, наоборот, они должны инвестировать средства в создание мощностей по утилизации всех тех автомобилей, которые произвели и произведут. Никто никого стимулировать не будет, при этом в бюджет будут поступать немалые средства.

- Какое количество заводов по утилизации авто необходимо будет построить и во что это обойдется?

- По всей Украине будет создано более 150 пунктов по сбору автолома, куда сможет обратиться любой человек. И это не просто площадка приема, это - разборка, сортировка и хранение. Кроме того, будет создано около 10 крупнейших перерабатывающих центров. В Европе один такой обходится в порядка 7 млн евро.

В Украине первичный капитал на создание центров будет формироваться из тех денег, которые мы все, в том числе и внешний производитель, будем перечислять в бюджет. При этом импортеры будут уплачивать средства на границе, а внутренние производители - инвестировать в создание инфраструктуры.

И еще один важный момент – производитель станет отвечать за утилизацию всех произведенных авто. Он должен обеспечить: прием, разборку, хранение, переработку.

- Как, по Вашему мнению, утилизационный сбор повлияет на продажи автомобилей уже в этом году?

- Импортеры и операторы рынка стараются максимально подготовиться к введению налога, соответственно активизируются продажи. Но затем наступит затишье на рынке. Но со временем все стабилизируется и выровняется. Ситуация объединит производителя и дистрибутора.

- Автомобили с введением утилизационного сбора подорожают?

- Автомобили дорожают каждый год – в среднем на 5-7%. Со вступлением в ВТО пошлины опустились с 25% до 10%, но авто не стали дешевле. С введением спецпошлин они подорожали на 1-3%. Конечно, заводы-изготовители примут на себя обязательства в виду введения утилизационного сбора, появятся дополнительные расходы, что, естественно, приведет к повышению цен на авто. Но конкретные цифры называть еще рано.

- Каким образом решится «утилизационная» проблема с Россией? Будут ли применяться национальные режимы в двусторонней торговле?

- Если говорить о России, то, конечно, для Украины введение утилизационного сбора - абсолютно правильный шаг. Как известно, соседка ввела такой налог в одностороннем порядке, чем полностью остановила экспорт украинских авто на свой рынок. Думаю, конкретные решения, в том числе взаимные уступки, будут приняты в ходе переговорного процесса. Или же их производители будут, как и мы, платить в бюджет при ввозе автомобилей на внутренний рынок. Конечно, в данной ситуации у украинского производителя есть плюс в плане конкуренции на отечественном рынке. Естественно, импортеры всегда будут жаловаться - они не хотят платить, но будут.

Олег Гратило (УНИАН)