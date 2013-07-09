Спад на российском авторынке оказался значительней прогнозов - СМИ

Международным производителям автомобилей, желающим компенсировать «вялые» европейские продажи своей продукции и обратить свое внимание на Россию, следует подумать еще раз, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

«Очевидно, что в целом российский авторынок находится сейчас не в лучшей форме», — говорится в заявлении председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (AEB) Йорга Шрайбера. «Вопрос в том, сможет ли он показать лучшие результаты во второй половине 2013 года», — добавил он.

Как напоминает газета, в течение последних десяти лет продажи новых машин в России росли, поскольку «на дороги выехал новый средний класс». В начале 2013 года AEB предупреждала, что в ближайшее время такой рост может замедлиться из-за влияния европейского экономического кризиса на Россию, но мало кто из экспертов верил, что уровень продаж сократится так резко, говорится в статье.

«Мы считаем, что дешевые автокредиты могли бы оживить продажи во второй половине 2013 года. Мы надеемся, что такие планы будут быстро осуществлены, и ожидаемый позитивный эффект проявится в ближайшие месяцы», — заключил Шрайбер.

Читайте также:

Рада приняла закон об утилизации автомобилей и введении экологического налога

Таможенный союз заговорил об иске в суд для отмены Украиной спецпошлин на авто

Украина готова пересмотреть спецпошлины на импорт авто ради свободной торговли с ЕС