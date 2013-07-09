«Аэрофлот», став перевозчиком Manchester United, нашел необычное применение для своего лайнера

Российская авиакомпания «Аэрофлот» нашла необычное применение для одного из своих лайнеров - Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Получив статус нового официального перевозчика английского футбольного клуба Manchester United (MU), авиакомпания собирается разместить один из своих самолетов для демонстрации около стадиона Old Trafford - домашней арены легендарной команды, рассказал «Известиям» представитель «Аэрофлота».

"Пока решение неокончательное, но предварительная договоренность с английской стороной есть, — поделился он. — Самолет, естественно, будет окрашен в цвета "Аэрофлота".

На момент заключения сделки с «Гражданскими самолетами Сухого» на закупку Superjet 100 каталожная стоимость одного лайнера в базовой конфигурации составляла 26–27 млн долл. А по новым SSJ-100 в комплектации full «Аэрофлот» ежемесячно должен выплачивать лизинговой компании «ВЭБ-лизинг» около 165 тыс. долл., следует из материалов авиакомпании. То есть, за удовольствие демонстрировать свой лайнер в Манчестере «Аэрофлот» будет «платить» около 2 млн долл. в год.

Superjet не останется без внимания болельщиков: вместимость Old Trafford почти 76 тыс. мест, практически все домашние игры Manchester United проходят при полном аншлаге. Кроме того, стадион ежегодно посещают сотни тысяч туристов со всего света.

Пятилетний контракт между «Аэрофлотом» и MU вступил в силу 1 июля 2013 года. Сумма его не раскрывается. Для сравнения, спонсорское соглашение с ЦСКА на один сезон обошлось «Аэрофлоту» в 9 млн долл.

В рамках спонсорского контракта «Аэрофлот» сможет использовать символику Manchester United в своей рекламной и маркетинговой деятельности. В парк «Аэрофлота» даже будет введен самолет в ливрее Manchester United. Также авиакомпания в рекламе будет использовать образы игроков клуба.