Украина и Дания открыли паромную линию Ильичевск – Поти/Батуми

Судоходные компании «Укрферри» (Украина) и «DFDS Seaways» (Дания) в понедельник, 8 июля, открыли паромную линию Ильичевск – Поти/Батуми.

Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась в Ильчевске (Одесская обл.).

По информации пресс-службы «Укрферри», в Одессе и Ильичевске 8 июля начала работу международная конференция «Практическая реализация транспортных коридоров ТРАСЕКА и «Балтика – Черное море». В ее рамках состоялась презентация парома «Vilnius Seaways».

Как подчеркивают в «Укрферри», являющейся официальным национальным перевозчиком Украины, эти события стали одним из важнейших этапов специальной программы.

«В 2013 году наша страна председательствует в ОБСЕ. На презентации по этому поводу в Дублине вице-премьер- министр Константин Грищенко сказал, что среди прочих пунктов повестки дня Украина включает «содействие экономическому развитию, в том числе развитию новых торговых и транспортных коридоров», - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что именно на это нацелен совместный проект ведущих паромных операторов Балтийского и Черного морей: компании «DFDS Seaways» и «Укрферри». Он направлен на объединение паромных линий Балтийского и Черного морей в единую транспортно-логистическую цепочку, в которой Украина занимает роль первостепенного транзитного звена.

Для обеспечения данного проекта датскими партнерами под управление «Укрферри» передан автомобильно-железнодорожный паром «Vilnius Seaways». Он уже совершил переход Клайпеда - Ильичевск и начал регулярные рейсы на паромной линии Ильичевск-Поти/Батуми, являющейся морским участком коридора ТРАСЕКА.

«Vilnius Seaways» - современное грузопассажирское судно, построенное в Германии, которое находится под классификационным надзором Ллойда. Отмечено сертификатом книги рекордов Гиннеса как самое большое судно в мире в классе автомобильно-железнодорожных пассажирских паромов. Длина его корпуса – 190 метров, ширина - 28 метров. «Vilnius Seaways» предлагает комфортабельный пассажирский комплекс - 108 мест в каютах люкс, полу-люкс, 2-х и 4-х местных - со всеми удобствами. Имеются ресторан, бар, салон отдыха, с видео и спутниковым ТВ, детская игровая комната.

Как заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся после презентации, президент «Укрферри» Александр Курлянд, стоимость проезда пассажира на пароме по маршруту Ильичевск - Батуми/Поти - 350 долл.

Транзитным пассажирам предлагается возможность трансфера через Поти на Батуми, Тбилиси, Ереван, Баку, (Армения и Азербайджан), а также в пограничные с Грузией порты Турции: Хопа, Трабзон. Из Ильичевска возможен удобный трансфер во все города Украины, стран СНГ и Европы.

Две грузовые палубы способны одновременно принимать на борт 50 универсальных железнодорожных вагонов и полсотни большегрузных автомобилей ТIR.

Справка УНИАН. Судоходная компания "Укрферри" основана в 1995 году. Специализируется на морских перевозках по Черному море. В то же время компания предоставляет услуги по транспортно-экспедиторскому обслуживанию экспортно-импортных и транзитных перевозок, занимается экспедированием, контейнерными перевозками, агентированием и менеджментом судов.

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