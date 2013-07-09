Власти Великобритании приватизируют Королевскую почту (Royal Mail), сообщает Газета. ru со ссылкой на The Telegraph. Для данного процесса были наняты банки Goldman Sachs, UBS, Barclays и Bank of America Merrill Lynch. Они должны организовать первичное размещение акций (IPO) национальной почтовой службы Royal Mail.

Размещение акций должно состояться на Лондонской фондовой бирже до конца 2013 года. По оценкам экспертов, Королевскую почту должны оценить не менее чем в $3-4,5 млрд. Денежное вознаграждение банков за размещение акций не превысит 1% от суммы сделки.

Королевская почта была основана в 1516 году при Генрихе VIII. Предприятие имеет хорошие финансовые показатели. В 2012 году выручка почты составила 9,3 млрд фунтов. Приватизация Королевской почты может стать самой крупной в Великобритании за последние 20 лет.