Запуск корейского спутника на украинском ракете-носителе запланирован на 22 августа

Первый запуск корейского спутника украинской ракетой-носителем планируется произвести 22 августа 2013 года.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом сообщил посол Республики Корея Ким Ин-Цжун 8 июля в ходе беседы с первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины Анатолием Максютой.

«Он (посол – УНИАН) сообщил, что на 22 августа запланирован первый запуск корейского спутника на украинском ракете-носителе», - говорится в сообщении.

Затем, согласно сообщению, Корея планирует произвести еще два запуска спутников на украинской ракете-носителе.

По информации СМИ, Республика Корея планирует в августе запустить на околоземную орбиту искусственный спутник «Ариран 5» (Arirang 5), оснащенный радаром с синтезированной апертурой (SAR) с российского космодрома Ясный.