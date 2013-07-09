Донецкая железная дорога перечислила в бюджеты и целевые фонды более 1,4 млрд грн

«Донецкая железная дорога» (ДЖД) в январе-июне 2013 года перечислила в государственный и местные бюджеты и целевые фонды 1,411 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-центре ДЖД.

В частности, перечислено: налога на добавленную стоимость - 553,8 млн грн, налога на прибыль - 66,1 млн грн, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 571,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ДЖД в 2012 году перечислила в государственный и местные бюджеты, а также в целевые фонды 2,95 млрд грн.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).