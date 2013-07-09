Аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток почти втрое

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) в январе-июне 2013 года увеличил пассажиропоток в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 816,757 тысяч, сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта.

В частности, пассажиропоток на международных линиях увеличился в 2,35 раза – до 592,765 тыс. человек, на внутренних – в 4,2 раза, до 223,992 тыс. человек.

Согласно сообщению, за 6 месяцев аэропорт обслужил 733,71 тыс. пассажиров на регулярных рейсах и 83,02 тыс. – на чартерных.

По информации пресс-службы, наиболее популярными направлениями в период с января по июнь 2013 года на международных направлениях стали Москва, Тревизо (Венеция) и Дортмунд, на внутренних - Симферополь, Донецк и Одесса.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Киев" (Жуляны) в январе-мае 2013 года увеличил пассажиропоток в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 625,1 тысяч.

В частности, пассажиропоток на международных линиях увеличился в 2,3 раза – до 448,2 тыс. человек, на внутренних – в 8,5 раза, до 176,9 тыс. человек.

За 5 месяцев аэропорт обслужил 600,5 тыс. пассажиров на регулярных рейсах и 24,5 тыс. – на чартерных.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала «А» общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала - 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями - 340 млн грн и около 60 млн грн - обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.