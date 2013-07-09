Проезд в плацкартных и купейных вагонах подорожает

Министерство инфраструктуры Украины повышает стоимость проезда пассажиров поездами во внутреннем сообщении: в плацкартных и купейных вагонах в два этапа по 10% - с 1 июля и 1 октября 2013 года.

Об этом говорится в приказ Министерства инфраструктуры Украины №413, размещенном на сайте Верховной Рады Украины.

Документом введена новая категория поездов "Ночной экспресс" с коэффициентом стоимости проезда 1,2.

Согласно приказу, тарифы на пассажирские перевозки в вагонах поездов “Интерсити” и “Интерсити+” останутся без изменений.

Приказ вступает в силу после официальной публикации в газете «голос Украины».

Как сообщал УНИАН, со 2 апреля 2012 года Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины “Укрзализныця” ввела новую систему формирования тарифов на перевозку пассажиров, согласно которой стоимость проезда в купейных вагонах выросла на 14,3%.

Стоимость проезда в плацкартных и спальных вагонах (СВ), а также стоимость пригородных перевозок в 2012 году не менялась.