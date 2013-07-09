«Укрпочта» открыла обмен электронными переводами со Швейцарией

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» и компания «Почта Швейцария, Постфинанс» открыли обмен международными электронными переводами «Еврожиро». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Согласно сообщению, "Укрпочта" теперь осуществляет обмен международными электронными переводами с 28 странами мира.

«Украинское государственное предприятие почтовой связи« Укрпочта »продолжает активно расширять географию двустороннего обмена международными электронными переводами по системе «Еврожиро», которая включает в себя более 60 банковских и почтовых организаций в 49 странах мира. Поэтому граждане Украины отныне смогут переводить и получать средства еще из одной страны - Швейцарии. Швейцария на сегодня является одной из финансово стабильных стран мира, и то, что она пользуется системой «Еврожиро», свидетельствует о надежности и безопасности этого вида перевода », - передает пресс-служба слова заместителя генерального директора УГППС «Укрпочта»Геннадия Вовка.

Вместе с тем, адресовать переводы «Еврожиро» возможно только физическим лицам. На расчетные счета получателей переводы не принимаются. Максимальная сумма одного перевода в «Еврожиро» не должна превышать 1200 евро или эквивалент этой суммы в гривнях.

"Срок пересылки международных электронных переводов составляет до двух рабочих дней, в зависимости от режима работы объектов почтовой связи. Принимаются и выплачиваются международные электронные переводы в гривнях в любом почтовом отделении", - уточнили в "Укрпочте".

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2013 года в Украину поступило 1,001 млрд долл., а за пределы Украины переведено 183 млн долл. США (в эквиваленте) через внутригосударственные и международные системы перевода средств.

По итогам прошлого года с использованием систем денежных переводов в Украину поступило 4,297 млрд долл.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает 95 тысяч сотрудников, из них 40 тысяч – почтальоны, 30 тысяч – операторы почтовой связи.