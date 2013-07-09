Стоимость проезда на железнодорожном транспорте будет повышена

Министерство инфраструктуры Украины с 1 октября 2013 года повышает стоимость проезда пассажиров поездами во внутреннем сообщении: в общих и плацкартных вагонах – на 10% , в купейных вагонах - на 21%.

Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры Украины №413, размещенном на сайте Верховной Рады Украины.

Документом введена новая категория поездов "Ночной экспресс" с коэффициентом стоимости проезда 1,2.

Согласно приказу, тарифы на пассажирские перевозки в вагонах поездов “Интерсити” и “Интерсити+” останутся без изменений.

Приказ вступает в силу после официальной публикации в газете «Голос Украины».

Кроме того, Министерство инфраструктуры повышает стоимость проезда пассажиров в поездах в международном сообщении в общих, плацкартных и купейных вагонах на 10%. Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры №414, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, повышение стоимости будет проходить в два этапа - по 5% в июле и октябре текущего года.

Как сообщал УНИАН, со 2 апреля 2012 года Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины “Укрзализныця” ввела новую систему формирования тарифов на перевозку пассажиров, согласно которой стоимость проезда в купейных вагонах выросла на 14,3%.

Стоимость проезда в плацкартных и спальных вагонах (СВ), а также стоимость пригородных перевозок в 2012 году не менялась.