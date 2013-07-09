Утверждено положение о концессионных конкурсах в морской отрасли

Министерство инфраструктуры Украины разработало и утвердило Положение о конкурсной комиссии по проведению концессионных конкурсов, благодаря которому предприятия морской отрасли смогут начать работу по привлечению частных инвесторов для внедрения следующего этапа морской реформы в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, указанным положением определяется порядок создания, а также полномочия и порядок работы конкурсной комиссии по проведению концессионного конкурса, в котором концессиедателем является Министерство инфраструктуры, уполномоченное Кабинетом министров Украины на заключение концессионного договора.

«Одной из задач конкурсной комиссии является обеспечение равных условий для участников конкурса. Для обеспечения этого условия Положением предусмотрено, что в состав конкурсной комиссии должно входить не менее пяти человек, а именно: представители Мининфраструктуры, местной власти, органов, уполномоченных управлять соответствующим государственным имуществом, Минэкономразвития и Госземагентства. Кроме того, в состав комиссии могут входить эксперты и представители профсоюзов. Таким образом, мы добились прозрачности конкурсного процесса, позволив стать членами конкурсной комиссии всем заинтересованным сторонам», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Владимира Козака.

Также сообщается, что задачами конкурсной комиссии являются: определение сроков проведения концессионного конкурса; разработка и представление на утверждение концессиедателю условий концессионного конкурса, конкурсной документации, проекта информационного объявления о проведении концессионного конкурса; регистрация заявок претендентов на участие в концессионном конкурсе; обеспечение участников конкурса необходимой информацией (документами) для подготовки конкурсного предложения; предоставление участникам конкурса разъяснений относительно конкурсной документации.

"Конкурсная комиссия рассматривает предложения участников, определяет их соответствие условиям концессионного конкурса, готовит выводы относительно определения наилучших условий осуществления концессии, предложенных участниками конкурса, и определяет победителя конкурса", - пояснили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Кроме того, конкурсная комиссия имеет право обращаться с запросами об объекте концессии в соответствующие органы государственной и местной власти и другие государственные организации, а также требовать документы или другие материалы, необходимые для работы комиссии. При этом критерии и порядок оценки конкурсных предложений определяются соответствующими условиями концессионного конкурса на основе балльной оценки организационно-эксплуатационной, организационной, юридической и финансовой составляющих конкурсных предложений. Победителем конкурса становится участник, конкурсное предложение которого признано наилучшим.

"Конкурсные условия подлежат согласованию Кабинетом министров Украины. По результатам проведенного конкурса договор концессии заключается между концессиедателем - Министерством инфраструктуры и победителем конкурса", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, имущество государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" в ближайшем будущем может быть передано в концессию.