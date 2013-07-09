Проезд в международных поездах подорожает на 10%

Министерство инфраструктуры Украины повышает стоимость проезда пассажиров в поездах в международном сообщении в общих, плацкартных и купейных вагонах на 10%.

Об этом говорится в приказе Министерства инфраструктуры №414, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, повышение стоимости будет проходить в два этапа - по 5% в июле и октябре текущего года.

Как сообщал УНИАН, такие изменения были заложены в финансовом плане проспекта эмиссии еврооблигаций Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Ранее Министерство инфраструктуры Украины Министерство инфраструктуры Украины сообщило о повышении стоимости проезда пассажиров поездами во внутреннем сообщении: в плацкартных и купейных вагонах в два этапа по 10% - с 1 июля и 1 октября 2013 года.