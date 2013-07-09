Кабмин будет требовать согласования при размещении рекламы вдоль автодорог

Кабинет министров Украины намерен требовать согласования при размещении рекламных носителей вдоль автомобильных дорог.

Соответствующее постановление №482 от 26 июня размещено на сайте правительства.

Отметим, что ранее такое согласование не требовалось и такая деятельность оформлялась на основе декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства.

Этим же постановлением Кабмин исключил из перечня видов хозяйственной деятельности, требующих различных видов разрешительных документов, проведение выставок, соревнований животных, ярмарок и выставок с участием кочевых животных, организацию передвижных зоопарков.

Кроме того, из данного перечня исключена деятельность, связанная с формированием и размещением отходов; консервацией, реставрацией и реабилитацией музейных ценностей; размещением рекламы на памятниках в границах исторических ареалов населенных пунктов, а также с восстановительными земляными работами.

Из перечня исключен пункт о получении обязательного письменного разрешения на проведение работ на только что выявленных объектах культурного наследия.

Общий перечень видов деятельности, ведение которых требовало разрешительных документов или основывалось на принципе декларации соответствия, был утвержден постановлением Кабмина №725 от 25 августа 2010 года.