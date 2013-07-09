ЕИБ предоставил 87 млн евро кредита на строительство терминала сжиженного газа в Литве

Брюссель. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставил 87 млн евро кредита компании Klaipedos Nafta на строительство терминала сжиженного газа в литовском порту Клайпеда.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба ЕИБ.

Проект строительства включает в себя создание плавающего хранилища и судна по регазификации, а также строительство 18-километрового газопровода для соединения с литовской газотранспортной сетью.

Предусматривается, что проект будет завершен до конца 2014 года.

“ЕИБ активно продвигает вопросы безопасности и диверсификации в поставках энергоресурсов. Потому мы особенно приветствуем это соглашение с Klaipedos Nafta, поскольку проект обеспечит стабильные поставки ключевого источника энергетики и усилит конкурентность Литвы”, - заявил по этому поводу вице-президент ЕИБ Пин Ван Баллеком на церемонии подписания соглашения.

“Кредит ЕИБ является жизненно важным для своевременного строительства необходимой инфраструктуры уже к концу следующего года”, - отметил, в свою очередь, министр энергетики Литвы Ярослав Неверович.

Напомним, Украина тоже планирует строительство терминала сжиженного газа (LNG-терминала) на своей территории. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно координировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

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