Разногласия Москвы и Брюсселя продолжаются даже после вступления России в ВТО - СМИ

Торговые разногласия Москвы и Брюсселя продолжаются и после того, как Россия вступила в ВТО в августе 2012 года, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Financial Times.

Как напоминает издание, Кремль получил официальное уведомление от ЕС о начале консультаций по спору относительно взимания российской стороной утилизационного сбора на иностранные автомобили.

Ранее сообщалось, что у России имеется 10 дней на то, чтобы ответить на запрос о консультациях, на которые, в свою очередь, отводится до 60 дней. Затем, согласно правилам ВТО, истец может потребовать создать третейскую группу. В таком случае разбирательства между ЕС и Россией в суде ВТО могут начаться в сентябре.

В статье говорится, что после вступления России в ВТО европейские дипломаты выражали надежду, что организация «зафиксирует» Москву в более предсказуемой торговой системе. Однако Кремль регулярно разрушал эти надежды. «В российской торговой политике существует масса вопросов, вызывающих обеспокоенность», - заявил изданию анонимный представитель ЕС.

The Wall Street Journal также отмечает, что членство России в ВТО должно было помочь торговым отношениям Москвы и Брюсселя. Однако, по словам европейских чиновников, многие барьеры сохранились, и к ним добавились новые.

Издание не исключает, что разбирательство по данному вопросу займет годы.

Как сообщал УНИАН, в Европейской Комиссии утверждают, что использовали все дипломатические каналы на протяжении почти одного года для поиска решения с российскими партнерами по утилизационному сбору, однако без результатов. Сбор абсолютно не отвечает самым базовым правилам ВТО, которые запрещают дискриминацию в отношении импорта.

Справка УНИАН. Верховная Рада приняла закон, которым вводится с 1 сентября порядок утилизации автомобилей и утилизационный налог. Мнения участников рынка разделились: одни считают нововведение верным шагом, другие - ошибкой.