Россия отказалась запускать "Глонассы" на "Протонах", их заменят ракеты "Союз"

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин наложил запрет на все пуски ракет «Протон-М» до окончания расследования аварии на космодроме Байконур, произошедшей 2 июля.

Работа комиссии может продлиться до конца года, когда истечет срок представления президенту РФ Владимиру Путину плана развития космической отрасли. При этом Рогозин отметил, что несмотря на нормальное функционирование группировки ГЛОНАСС, она должна быть пополнена новыми космическими аппаратами (КА) в ближайшие месяцы, пишут "Известия".

Как рассказали изданию в Роскосмосе, планируется выполнить два пуска ракет-носителей (РН) — в начале сентября и конце октября этого года, чтобы вывести на орбиту два спутника «Глонасс».

"Вместо опальных «Протонов» для запуска готовятся ракеты «Союз-2.1б», - сообщил источник. - Окончательное решение должно быть принято госкомиссией, но в производственном объединении имени Решетнева (ОАО «Информационные спутниковые технологии») два спутника «Глонасс» готовят именно к запуску на «Союзах».

В рамках обновления спутниковой группировки ГЛОНАСС, по словам командующего Войсками воздушно-космической обороны (ВКО) генерал-майора Александра Головко, в 2013 году должны были вывести еще четыре спутника. Три из них сгорели при падении «Протона». Теперь принято решение отправить на орбиту два КА вместо потенциальных пяти. При таком подсчете один спутник оказывается как бы бонусным, дополнительным, не предусмотренным бюджетом.

По мнению экспертов, запрет полетов «Протон-М» до конца года приведет к смещению всего графика космических пусков. В первую очередь Россия будет обязана произвести уже согласованные коммерческие запуски, три из которых были запланированы на вторую половину 2013 года. Их выполнение, в свою очередь, сместит запуск следующих коммерческих и государственных спутников — это подтверждают и в ГКНПЦ имени Хруничева.

Как сообщал УНИАН, комиссия по расследованию аварии при запуске трех навигационных спутников «Глонасс-М» 2 июля считает основной версией произошедшего отказ системы управления ракеты-носителя «Протон-М».