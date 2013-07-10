Россия за 8,6 млн долларов выяснит, чем ее самолеты хуже иностранных

Минпромторг России объявил тендер на проведение исследования уровня конкурентоспособности российского авиапрома. На эти нужды ведомство готово потратить до 285 млн рублей (8,6 млн долл.), следует из заявки, размещенной министерством на сайте госзакупок.

Победитель тендера должен будет не только дать оценку текущего состояния авиапрома, но и предложить меры по его развитию, пишут "Известия".

Победитель тендера будет объявлен в ноябре этого года, до 2015 года ему предстоит завершить комплексное исследование конкурентоспособности российской авиационной техники и предприятий авиапрома, а также представить механизмы, обеспечивающие конкурентные преимущества российским авиастроителям на мировом рынке. Кроме того, контракт предусматривает разработку концепции комплексной системы анализа и контроля конкурентоспособности авиационных организаций. В Минпромторге не смогли оперативно прокомментировать подробности конкурса.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин предлагает создать механизм поддержки продаж российской авиатехники на внутреннем и внешнем рынках.

Справка УНИАН. Украина совместно с Россией реализует несколько проектов по производству самолетов линейки «Ан». В частности, Ан-148/Ан-158, Ан-140, также идут работы по началу серийного производства самолетов Ан-70 и Ан-124.