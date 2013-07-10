Yahoo! закрыла поисковик первого поколения

Американская компания Yahoo! официально закрыла поисковик AltaVista, который до этого самого момента оставался единственным дожившим до наших дней поисковым сервисом первого поколения, сообщает Вести. ru.

Решение об остановке работы сервиса компания приняла еще в июне, объявив о том, что планирует перебросить средства и ресурсы на развитие более современных и перспективных проектов. Напомним, что до этого Yahoo! также объявила о режиме жесткой экономии средств, к которому можно отнести закрытие и других непрофильных или устаревших ресурсов, подобных AltaVista.

Напомним, что сервис AltaVista появился в декабре 1995 года и был поддержен самым мощным доступным на тот момент вычислительным сервером — 64-битным сервером DEC Alpha. Это была самая быстрая поисковая система, которая могла обрабатывать миллионы поисковых запросов в день. Важным нововведением AltaVista было включение поиска естественного языка. Пользователи могли напечатать фразу или вопрос и получить интеллектуальный ответ.

В первом приближении разработанная корпорацией AltaVista Technology версия была продана Digital Equipment Corporation. Известная теперь поисковая система, существенно усовершенствованная специалистами DEC, стала доступна пользователям в ноябре 1995 года. В 1998 году поисковая система была выкуплена корпорацией Compaq, которая потратила немало времени и сил на поиск возможностей сделать из AltaVista прибыльный проект.

В феврале 2003 AltaVista была куплена Overture Services, Inc., которая в июле 2003 в свою очередь была поглощена гигантом Yahoo!. С мая 2011 AltaVista перешла на поисковую технологию Yahoo!. Одной из первых AltaVista дала поисковой машине короткое имя http://av.com и создала «легковесную» заглавную страницу без рекламы и посторонних ссылок.