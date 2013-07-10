Аэропорт «Борисполь» сократил пассажиропоток на 14%

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2013 года сократил пассажиропоток на 14,2% - до 3,289 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе «Борисполя».

Как говорится в сообщении аэропорта, количество рейсов в «Борисполе» за 6 месяцев 2013 года составило 35,714 тыс., в том числе 17,87 тыс. рейсов - на отправку и 17,844 тыс. - на прибытие.

Аэропорт в январе-июне 2013 года сократил обработку грузов на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 12,79 тыс. тонн, обработка почты увеличилась на 13% - до 3,06 тыс. тонн.

В июне 2013 года услугами аэропорта «Борисполь» воспользовались около 788,5 тыс. пассажиров. Аэропорт обслужил 7,739 тыс. рейсов, обработал 2,166 тыс. тонн грузов и 464 тонны почты.

«Рейтинг самых популярных направлений из аэропорта «Борисполь» в первом полугодии 2013 года возглавили города Москва, Вена, Тель-Авив, Амстердам, Париж. В ТОП-10 направлений из «Борисполя» также вошли маршруты во Франкфурт, Стамбул, Санкт-Петербург, Анталию, Дубаи», - сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба напоминает, что снижение производственных показателей в аэропорту в течение первых месяцев 2013 года было вызвано проблемами, которые возникли в деятельности ряда национальных авиаперевозчиков, в частности, авиакомпании «АэроСвит».

Так, в январе 2013 года, впервые за последние годы, в аэропорту было зафиксировано падение пассажиропотока до 18% относительно аналогичного периода прошлого года, в феврале - на 25%, в марте и апреле падение пассажиропотока составило 21,7% и 13,8% соответственно.

Увеличение пассажиропотока впервые с начала года в «Борисполе» было зафиксировано в течение майских праздников в период с 1 по 12 мая.

"Сейчас в аэропорту наблюдается существенное увеличение объемов перевозок базовой авиакомпании «Международные авиалинии Украины», проводится работа по привлечению новых авиаперевозчиков. В частности, в течение полугодия в аэропорт «Борисполь» начали осуществлять рейсы новые авиакомпании - Air Astana, Fly Meridiana, Fly Georgia, Авиалинии Харькова", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года - в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.