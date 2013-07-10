В Украине снизили цены за получение лицензий на радиочастотные ресурсы

Государственная служба Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства согласовала проект постановления Кабмина «О внесении изменения в пункт 1 Размеров платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины», которым утверждаются более низкие цены за получение лицензий на осваивание дополнительных радиочастот, используемых для соединения базовых станций и интернет-коммуникаций.

Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

Согласно сообщению пресс-службы, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информации (НКРСИ), предлагает использовать дифференцированный размер платы за получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом, соответственно, плата за диапазон 59-300 ГГц будет составлять 17 грн за 1 МГц.

Госкомпредпринимательства считает, что данные изменения будут способствовать освоению дополнительно выделенных полос радиочастот, внедрению высокоскоростных цифровых радиорелейных систем передачи и, следовательно, увеличению поступлений в бюджет.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года Кабинет министров выделил дополнительные полосы для внедрения высокоскоростных цифровых радиорелейных систем передачи, но из-за высокой платы за пользование операторы телекоммуникаций не осваивали выделенные полосы, что, соответственно, не способствовало увеличению поступлений в госбюджет.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.