Авиакомпания «Роза ветров» начнет полеты в Пунта-Кану и Бангкок из Киева

Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) с 23 октября начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Киев – Бангкок (Таиланд) – Киев, а с 25 октября – Киев – Пунта-Кана (Доминиканская Республика) – Киев, сообщает пресс-служба авиакомпании. Согласно сообщению, рейсы по маршруту Киев – Бангкок будут выполняться три раза в неделю по средам, субботам и воскресеньям. Рейсы по маршруту Киев – Пунта-Кана будут выполняться по вторникам и пятницам.

Новые прямые рейсы будут осуществляться на современных самолетах Airbus A330.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Роза ветров» (Windrose) основана в 2003 году. Основным видом деятельности является организация и выполнение чартерных, корпоративных, туристических и VIP-авиарейсов.

Базовым аэропортом авиакомпании является Международный аэропорт «Борисполь».

Флот авиакомпании включает 3 собственных самолета, а также 6 самолетов авиакомпаний-партнеров.