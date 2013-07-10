Убытки «Укрзализныци» от пригородных пассажироперевозок составили 1,7 млрд грн

Железные дороги Украины в январе-июне 2013 года получили 1,672 млн грн убытка от пригородных перевозок, сообщила УНИАН пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

Согласно сообщению, основными причинами убыточности являются перевозки льготников, низкие тарифы и отсутствие государственных дотаций до уровня нулевой рентабельности.

В частности, в январе-июне «Укрзализныця» перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 160,3 млн грн, в то время как компенсаций было получено лишь 73,9 млн грн, или 46,1%. По состоянию на начало июля задолженность облгосадминистраций за перевозку льготников составила 86,4 млн грн.

«Среди пассажиров украинских железных дорог в пригородном сообщении около 80% льготников, поэтому как следствие - устаревший подвижной состав и отсутствие средств на его обновление», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, на сегодняшний день 55,5% инвентарного парка пассажирских вагонов эксплуатируются сверх установленного нормативного срока (более 28 лет), доля вагонов в возрасте от 10 до 20 лет - 2,3%, до 10 лет - 5,7%. Общий уровень износа составляет 86%.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае 2013 года убытки “Укрзализныци” от перевозки пассажиров составили 3 млрд грн, в том числе убытки от перевозки пассажиров в дальнем сообщении - 1,378 млрд грн, в пригородном - 1,388 млрд грн.