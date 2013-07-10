Чистый убыток «Фарлеп-Инвест» сократился почти вдвое

Чистый убыток оператора «Фарлеп-Инвест» (Киев), управляющей компании телекоммуникационной группы Vega, в первом квартале 2013 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года почти в два раза – с 29,2 млн грн до 15,2 млн грн.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

Чистый доход компании за отчетный период составил почти 166,2 млн грн, что на 80,8% больше по сравнению с первым кварталом 2012 года.

Сумма долгосрочных обязательств предприятия на конец отчетного периода составляла более 199,8 млн грн, в т.ч. долгосрочные кредиты банков – 15,5 млн грн, текущие обязательства составляли почти 230,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, чистый убыток «Фарлеп-Инвест» за 2012 год снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года более чем в 5 раз и составил более 17,6 млн грн (в 2011 году чистый убыток составил более 93,7 млн грн). Чистый доход компании за 2012 год составил более 611 млн грн, что на 79,7% больше по сравнению с 2011 годом.

В 2012 году телекоммуникационная группа Vega завершила реорганизацию, начатую в 2011 году, включив в состав «Фарлеп-Инвест» компании «Укомлайн» и «Оптима Телеком». Ранее в декабре 2011 года в рамках реорганизации телекоммуникационной группы Vega к ЧАО «Фарлеп-Инвест» было присоединено девять операторов фиксированной связи. Теперь в состав ТГ Vega входит четыре юридических лица: ЧАО «Фарлеп-Инвест», ООО «ЦСС», ПАО «Свит» и ЧАО «АО-Связь».

Справка УНИАН. ТГ Vega - один из крупнейших операторов фиксированной связи в Украине, входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. На сегодняшний день Vega присутствует в 47 населенных пунктах 20 областей Украины. Оперативный менеджмент телекоммуникационной группы Vega осуществляет ЧАО «Фарлеп-Инвест».