Одесский порт увеличил обработку контейнеров

Крупнейший в Украине Одесский морской торговый порт (ОМТП) в январе-июне 2013 увеличил обработку контейнеров на 23,6% - до 3,029 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе порта.

По информации пресс-службы, динамика увеличения контейнерооборота в тоннах значительно превышает рост в TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).

“Динамика увеличения контейнерооборота в тоннах значительно превышает рост в TEU. Так в июне 2013 на причалах порта переработано 558,5 тыс. т контейнерных грузов (+ 20,4% к июню 2012 г.), за полугодие - 3029,4 тыс. т (+ 23,6% к январю-июню прошлого года). Приведенные цифры свидетельствуют об уменьшении оборота порожних контейнеров в пользу загруженных”, - цитирует пресс-служба главного диспетчера Администрации ОМП - начальника службы эксплуатации Руслана Сахаутдинова.

Согласно сообщению, рост контейнерооборота Одесского порта за 6 месяцев 2013 года в TEU составил 13,2% - до 244,2 тыс. TEU по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации пресс-службы, подобный рост вызван внедрением более эффективных схем оформления грузов.

“Из факторов, которые формируются непосредственно в порту, главные - внедрение более эффективных технологических схем оформления грузов и постоянная работа с линейными операторами, экспедиторами, грузовладельцами”, - цитируют в сообщении Сахаутдинова.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.