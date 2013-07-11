Суд признал Apple виновной в сговоре с издателями с целью завышения цен на электронные книги

Окружной суд Южного округа Нью-Йорка признал американскую компанию Apple виновной в сговоре с издателями с целью завышения цен на электронные книги, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Судья Дениз Коут назначила новое заседание суда, в рамках которого будет определена сумма ущерба от действий участников картельного сговора.

Власти США подали иск к Apple и пяти издателям — Hachette Book, HarperCollins Publishers, Penguin, Simon & Schuster и Macmillan — в апреле 2012 года. По версии следствия, Apple склонила последних к подписанию договора, в соответствии с которым цены на электронные книги, доступные пользователям iPad и iPhone в iBook, могли устанавливать сами издатели. Взамен Apple получала комиссионные в 30%.

До этого цены фактически устанавливал Amazon, которому принадлежало 90 процентов рынка. Онлайн-магазин покупал книги по десять долларов, а продавал по 9,99 доллара для продвижения читалки Kindle.

В результате изменений, которые произошли на рынке после картельного сговора Apple c издателями, цены на книги увеличились с десяти до 15 долларов. Соответствующие данные суду предоставило Министерство юстиции США.

В судебном процессе в качестве ответчика участвовала только Apple, так как издатели ранее урегулировали претензии властей во внесудебном порядке.

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