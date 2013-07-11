Прибыль аэропорта "Борисполь" в 2013 году должна составить 80 млн грн

Согласно финансовому плану, прибыль Международного аэропорта "Борисполь" в 2013 году ожидается в размере 80 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабинета министров сказал журналистам министр инфраструктуры Владимир Козак.

"Ожидается прибыль в размере 80 млн грн", - заявил он.

Согласно повестке дня, Кабмин планирует сегодня принять финплан аэропорта.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2013 года сократил пассажиропоток на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,289 млн человек, обработку грузов – на 22%, до 12,79 тыс. тонн.

Пресс-служба напоминает, что снижение производственных показателей в аэропорту в течение первых месяцев 2013 года было вызвано проблемами, которые возникли в деятельности ряда национальных авиаперевозчиков, в частности, авиакомпании «АэроСвит».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям.

Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года - в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.