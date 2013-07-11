Средства от повышения тарифов на проезд в поездах пойдут на ремонт вагонов - Козак

Средства от повышения тарифов на проезд в поездах пойдут на реконструкцию подвижного состава железной дороги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед заседанием Кабинета министров сказал журналистам министр инфраструктуры Владимир Козак.

"Для того чтобы нормально обслуживать пассажиров, увеличить ремонт вагонов, который сегодня востребован, и было принято такое решение (о повышении стоимости проезда – УНИАН). Но повышение цен, если брать в абсолютных величинах, не очень большое. Это решение непростое, но мы вынуждены пойти на то, чтобы улучшить качество перевозок пассажиров, которое сегодня, я считаю, не на самом высоком уровне. Наши люди достойны большего", - сказал Козак.

По его словам, эти деньги пойдут на приобретение запасных частей, ремонт вагонов, улучшение качества ремонтов. При этом министр отметил, что сегодня средств не хватает на нормальное техническое обслуживание пассажирских вагонов.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины Министерство инфраструктуры Украины сообщило о повышении стоимости проезда пассажиров поездами во внутреннем сообщении: в плацкартных и купейных вагонах в два этапа по 10% - с 1 июля и 1 октября 2013 года.

Кроме того, стоимость проезда пассажиров в поездах в международном сообщении в общих, плацкартных и купейных вагонах будет повышена на 10%. Повышение будет проходить в два этапа - по 5% в июле и октябре текущего года.

Справка УНИАН. Износ пассажирского подвижного состава, который задействован в ночных перевозках, сейчас составляет 85,8%. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет и эксплуатируются сверх нормативного срока. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Согласно ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» пассажирский подвижной состав должен обновляться за счет средств государственного бюджета.