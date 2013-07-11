Услуга переноса мобильных номеров вступит в силу с 20 декабря

Министерство юстиции зарегистрировало решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) от 25.04.2013 г. № 248 «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров (сохранении номера абонента при переходе к другому оператору) и использования персональных номеров». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НКРСИ.

Начало предоставления услуг переноса абонентских мобильных номеров назначено на 20 декабря 2013 года. Внедрение услуг на сетях фиксированной местной телефонной связи предусмотрено с 01.01.2015 года при наличии соответствующей технической возможности коммутационных станций и узлов, а с 01.01.2025 года – в обязательном порядке.

Положением определено, что услуга переноса номеров будет бесплатной для абонентов - для ее активации необходимо написать заявление, отправить SMS или заполнить заявку на сайте "принимающего" оператора, или сделать заявку любым иным способом при соблюдении требований законодательства.

Перенос абонентского номера должен быть обеспечен в течение 24 часов (кроме выходных, праздничных и нерабочих дней) в сетях мобильной связи, и в течение 7 рабочих дней в сетях фиксированной телефонной связи с момента регистрации заявления. Исключением являются случаи, когда абонент указывает в заявлении более поздний срок, но не более 30 дней. Время временной потери обслуживания абонентского номера не может превышать 3 часа.

Абоненту может быть отказано в услуге переноса в случае, если: право пользования абонентским номером, на перенос которого подано заявление, принадлежат другому лицу или если по этому номеру прекращено предоставление услуг абоненту; после последнего переноса абонентского номера не прошло 30 дней; абонентом в заявлении о переносе абонентского номера отмечены неполные или недостоверные данные.

Абонент имеет право бесплатно отказаться от поданного им заявления о переносе абонентского номера в срок, который не превышает половину срока на осуществление переноса абонентского номера.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из Председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.