"Укравтодор" отчитался о выполнении ямочного ремонта на 93% дорог

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" по состоянию на 11 июля 2013 года ликвидировал ямочность на 5,4 млн кв. м покрытия дорог общего пользования, что составляет 93% от запланированного.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции глава "Укравтодора" Евгений Прусенко.

"Ямочность ликвидирована на 60,1 тыс. км протяженности дорог общего пользования, или на 5,43 млн кв. м покрытия", - сказал он.

По словам Прусенко, осталось ликвидировать ямочность на 290 тыс. кв. м покрытия.

Согласно данным главы ведомства, работы завершены на всех дорогах государственного значения, кроме Львовской области и отдельных участков в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

В частности, значительный остаток ямочности на дорогах во Львовской области - 79 тыс. кв. м, в Черниговской - 51 тыс. кв. м, в Черкасской - 57 тыс. кв. м, в Закарпатской - 31 тыс. кв. м, в Черновицкой - 19 тыс. кв. м.

В то же время, предприятие планирует увеличить темпы ликвидации ямочности вдвое, чтобы завершить ремонт в течение 1-2 недель.

"К сожалению, часть дорог из указанного остатка разрушена до основания. Ямочный ремонт не помогает. Поэтому на отдельных участках будут выполнены работы по обновлению покрытия путем поверхностной обработки", - отмечено в пресс-релизе "Укравтодора".

Как сообщал УНИАН, ранее глава «Укравтодора» Евгений Прусенко заявлял, что ямочный ремонт дорог страны планируется завершить до конца июня.

По словам вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула, по состоянию на начало 2013 года 97% украинских дорог требуют капитального ремонта.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») может быть вынуждено отказаться от новых масштабных проектов ради ремонта дорог общегосударственного и местного значения. При этом будет продолжаться сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО), а также сотрудничество на условиях государственно-частного партнерства.

Улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

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