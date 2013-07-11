Японская Softbank Corp стала третьей по величине сотовой компанией в мире

Японская мобильная корпорация Softbank Corp завершила сделку по покупке одного из крупнейших телекоммуникационных компаний США Sprint Nextel Corp. Таким образом японская компания стала третьим по величине сотовым оператором в мире, сообщает Прайм со ссылкой на AFP.

В своем заявлении Softbank указала, что сделка обошлась компании в 21,6 млрд долларов.

Получив контроль над Sprint, японская компания существенно усиливает свои позиции и становится серьезным конкурентом американским телекоммуникационным компаниям AT&T и Verizon.

Стороны достигли договоренности о сделке еще в июне, но были вынуждены ждать разрешения от властей США. Вместе с тем, в процессе переговоров, компании пересмотрели сумму сделки, повысив ее до 21,6 млрд долл. с 20,1 млрд долл. на фоне полученного Sprint Nextel предложения от провайдера телевизионных услуг DISH Network Corporation о покупке компании и "дочки" Clearwire Corporation. Эти изменения повысили стоимость приобретения и отток средств из Softbank.

Ранее Федеральная комиссия по телекоммуникациям США окончательно одобрила сделку по продаже американской компании.

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