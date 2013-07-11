«Укрзализныця» будет строить вокзалы и станции по европейским стандартам

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) планирует строить станционно-вокзальные комплексы и остановочные пункты по европейским стандартам, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

«С целью повышения уровня безопасности пассажиров на железнодорожном транспорте «Укрзализныця» работает над разработкой отраслевых строительных норм, отвечающих стандартам безопасности и обслуживания пассажиров на станциях и пунктах остановки, действующих в государствах – членах Европейского Союза», - сказано в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, на сегодняшний день разработана и направлена на рассмотрение в Министерство инфраструктуры Украины первая редакция отраслевых строительных норм «Сооружения транспорта. Служебно-технические здания и сооружения станционно-вокзальных комплексов и остановочных пунктов железнодорожного транспорта. Проектирование, строительство», согласно которым в Украине будут введены европейские стандарты.

Стандарты будут касаться минимальной ширины островных пассажирских платформ, обязательной установки на них барьеров, введения единого стандарта голосового предупреждения о приближении скоростных поездов, а также единого стандарта полосы безопасности. Кроме того, в стандартах предусматривается возможность обустройства вокзалов и станций тактильными наземными и напольными указателями для людей с нарушениями зрения, а также информационным и инженерным оборудованием на перронах и платформах для людей с нарушениями слуха.

По данным «Укрзализныци», данные требования после вступления в силу должны будут учитываться заказчиками и проектировщиками при планировании работ по новому строительству, а также при реконструкции существующих объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Как сообщал УНИАН, разработка отраслевых строительных норм «Укрзализныця» проводит в рамках выполнения пункта 167 Национального плана действий на 2013 по повышению уровня безопасности пассажиров на железнодорожном транспорте и внедрению европейских стандартов безопасности.