Львовская железная дорога за хождение по путям оштрафовала 1,5 тыс. человек на 50 тыс. грн

Львовская железная дорога (ЛЖД) за хождение по путям в январе-июле 2013 года оштрафовала 1,48 тыс. человек на сумму 50,4 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД.

“Железнодорожники совместно с работниками военизированной охраны на территориях станций и дистанций пути проводят рейдовые проверки … За шесть месяцев 2013 года за хождение по путям задержали 1,53 тыс. человек и оштрафованы 1,48 тыс. человек на сумму 50,4 тыс. грн”,- уточнили в пресс-службе.

По информации ЛЖД, в первом полугодии 2013 на железной дороге был травмирован 51 человек, из которых 27 погибли. Основные причины - хождение по железнодорожным путям и переход путей в неустановленном месте.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.