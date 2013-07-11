Дорогу от Киева до Белой Церкви отремонтируют до конца следующего года

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует отремонтировать участок трассы Киев-Одесса, начиная от Киева до Белой Церкви в течение 18 месяцев - до конца 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил глава "Укравтодора" Евгений Прусенко.

Согласно сообщению, ремонт участка от 17 км до 87 км начнется уже в июле текущего года. При этом на участке 36 км до 42 км ремонт уже выполнен.

По словам Прусенко, финансирование работ будет происходить за счет кредитного соглашения между Украиной, Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

"ЕБРР и ЕИБ полностью покроют стоимость работ, которая составляет около 850 млн грн, в соответствии с кредитным соглашением. При этом Украина возьмет на себя покрытие НДС и инфляционную составляющую", - сказал Прусенко, добавив, что подрядчиком работ выступает финансово-промышленная группа "Альтком".

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») отремонтирует главные дороги Украины по стандарту "ЩМА-20" (щебёночно-мастичный асфальтобетон), который применялся при строительстве трассы Киев-Борисполь.

Ранее на заседании Кабмина премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк подтвердили планы по финансированию ремонта дороги Киев - Одесса.

Всего на финансирование "Укравтодора" в 2013 году предусмотрено 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

Справка УНИАН. Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине выступают акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

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