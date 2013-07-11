Кабмин утвердил финплан аэропорта «Борисполь» с прибылью 84 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Государственного предприятия «Международный аэропорт «Борисполь» на 2013 год с прибылью в размере 84 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в четверг, 11 июля, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

«84 млн прибыли и увеличение доходной части почти на 15%, и увеличение расходной части», - сказал Козак, не уточнив другие показатели.

Также, по словам министра, финансовым планом утверждено также строительство паркинга в аэропорту «Борисполь».

Как сообщал УНИАН, генеральный директор аэропорта Антон Волов считает, что работа «Борисполя» в 2013 г. может быть убыточной из-за дополнительной финансовой нагрузки - выплаты процентов по ранее взятым аэропортом кредитам, в частности, под постройку новых объектов для Евро-2012. Еще одной причиной может стать уменьшение пассажиропотока в связи со сворачиванием деятельности крупнейшей украинской авиакомпании «АэроСвит».

По информации А.Волова, по итогам 2012 г. аэропорт «Борисполь» получил прибыль в размере 402 млн грн.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-марте 2013 года получил чистый убыток в размере 60,6 млн грн, тогда как первый квартал прошлого года аэропорт закончил с 167,5 млн грн чистой прибыли.

Валовая прибыль «Борисполя» за указанный период 2013 г. снизилась в 4,4 раза – до 32,6 млн грн, а операционная – сократилась в 5,7 раза – до 21,5 млн грн.

При этом чистый доход аэропорта в 1-м квартале т.г. составил 279,4 млн грн, что на 17,4% меньше, чем в январе-марте 2012 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, лидер на авиационном рынке страны. Он обеспечивает 65% пассажирских авиаперевозок Украины. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярное сообщение по более 100 направлениям. Технические возможности аэропорта позволяют принимать и отправлять воздушные суда круглосуточно в течение года - в том числе в условиях ограниченной видимости и при сложных погодных условиях.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2013 года сократил пассажиропоток на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,289 млн человек, обработку грузов – на 22%, до 12,79 тыс. тонн.