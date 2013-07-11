Средняя стоимость ремонта пассажирских вагонов на Донецкой железной дороге выросла на 52%

Средняя себестоимость ремонта пассажирских вагонов на Донецкой железной дороге в 2013 году выросла на 52% по сравнению с прошлым годом, сообщила УНИАН пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, плановая себестоимость ремонта в депо одного вагона на ДЖД в 2013 году увеличилась - до 110 тыс. грн с 85 тыс. грн в прошлом года, а стоимость капитального ремонта одного вагона - до 221 тыс. грн с 125 тыс. грн.

По данным пресс-службы, план расходов на ремонт пассажирских вагонов ДЖД в 2013 году предусматривает выделение суммы в размере 68,5 млн грн, что на 33% больше плана расходов на 2012 год.

ДЖД также сообщила, что изношенный подвижной состав нуждается в ремонте, так как уже не может соответствовать необходимым нормам безопасности и комфорта пассажиров.

В первом полугодии 2013 года из парка пассажирских вагонов ДЖД с учетом значительного срока эксплуатации было исключено 19 единиц подвижного состава. А за последние 10 лет из-за изношенности парк пассажирских вагонов уменьшился на 165 вагонов. На сегодняшний день средний возраст пассажирских вагонов ДЖД превышает нормативный срок (28 лет) и составляет 28,2.

ДЖД также сообщила, что 55% инвентарного парка железной дороги эксплуатируется сверх установленного нормативного срока. Общий уровень его износа составляет 86%.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июля парк пассажирских вагонов Донецкой железной составляет 841 единицу, из них с системой кондиционирования воздуха - 216 вагонов. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», обновление подвижного состава должно осуществляться за средства Государственного бюджета.