Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») создала штаб для координации перевозок зерновых грузов и продуктов их переработки, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

«Работа штаба будет способствовать обеспечению транспортировки урожая 2013 года, совершенствованию взаимодействия железных дорог с отправителями и получателями груза, оперативному решению неотложных вопросов», - отмечают в пресс-службе.

Согласно сообщению, в январе-июле 2013 года железнодорожным транспортом Украины перевезено 8,3 млн тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рекордный для Украины экспорт зерновых и зернобобовых в 2013/2014 МГ на уровне 26 млн тонн. В ведомстве также ожидают, что урожай пшеницы в 2013 году составит 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.