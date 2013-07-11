"Визз Эйр Украина" может возобновить рейсы по маршруту Киев-Симферополь

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine), первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, может в летнем сезоне 2014 года вновь начать выполнять рейсы по маршруту Киев-Симферополь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила коммерческий директор авиакомпании Наталья Артемова.

"В новом летнем расписании, начиная с марта 2014 года, мы можем пересмотреть этот вопрос и, возможно, начать выполнять внутренние рейсы Киев-Симферополь", - сказала Артемова.

По ее словам, в связи с тем, что поставка четвертого самолета для «Визз Эйр Украина» была перенесена на октябрь 2013 г., авиакомпания была вынуждена откорректировать летнее расписание начиная с июля этого года.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Визз Эйр Украина» с июля прекратила выполнять внутренние рейсы Киев-Симферополь по коммерческим причинам.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года. Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1,3 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.