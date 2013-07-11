"Визз Эйр Украина" за полгода увеличила пассажироперевозки на 52%

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine), первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, в январе-июне 2013 года увеличила пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила коммерческий директор компании Наталия Артемова.

При этом данные о количестве пассажиров предоставлены не были.

В то же время авиакомпания планирует увеличить перевозки пассажиров в 2013 году до 1 млн пассажиров.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «Визз Эйр Украина» может в летнем сезоне 2014 года вновь начать выполнять рейсы по маршруту Киев-Симферополь.

«Визз Эйр Украина» (WizzAir Ukraine), первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины, 1 октября 2013 года открывает свою вторую украинскую базу в Донецке.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. В 2012 году авиакомпания перевезла 630 тыс. пассажиров, эксплуатируя 2 самолета Airbus A320. Третий самолет авиакомпании «Визз Эйр Украина» - Airbus А320 - начал выполнять рейсы с начала летней навигации - 31 марта 2013 года. Авиакомпания планирует в 2013 году перевезти около 1 миллиона пассажиров и увеличить авиапарк до четырех самолетов Airbus A320. На сегодняшний день маршрутная сеть компании насчитывает 27 направлений в 11 стран.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.