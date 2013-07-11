Microsoft готовит масштабную реорганизацию компании

Гендиректор Microsoft Стив Балмер анонсировал масштабную реорганизацию компании, которая призвана упростить ее управленческую структуру и поддержать превращение софтверного гиганта в "компанию устройств и сервисов", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Microsoft.

Гендиректор Microsoft Стив Балмер анонсировал масштабную реорганизацию компании, которая призвана упростить ее управленческую структуру и поддержать превращение софтверного гиганта в "компанию устройств и сервисов", говорится в сообщении Microsoft.

"Наша стратегия будет фокусироваться на создании семейства устройств и сервисов для частных и корпоративных клиентов, которые дают людям возможность заниматься любимыми делами дома, на работе и на ходу. Это означает, что мы должны работать лучше над всеми аспектами - от концептуализации продуктов и инноваций до маркетинга и продаж", - сказал Балмер. По словам главы Microsoft, вместо набора стратегий отдельных подразделений в компании будет реализовываться единая стратегия.

В компании создается подразделение разработок, в котором будут четыре направления: "операционные системы" во главе с экс-руководителем Windows Phone Терри Майерсом, "приложения" под управлением бывшего главы онлайн-сервисов Ки Лу, "облачные" сервисы и дата-центры" во главе с Сатья Наделла и "устройства" под руководством ранее отвечавшей за Windows Джули Ларсон-Грин. Самостоятельной останется разработка продукта Dynamics во главе с Кириллом Татариновым.

Основные кадровые перестановки в топ-менеджменте затронули именно разработку продуктов, а не сопровождающие подразделения.

Завершить реорганизацию компания планирует до конца календарного года.

Как сообщал Digit.ru, о планах развития бизнеса Microsoft в сторону устройств и сервисов Балмер заявлял еще в прошлом октябре в ежегодном послании акционерам. Хотя компания выпустила собственный планшет Surface, новую модель Xbox One и делает упор на "облачные"технологии и распространение ПО по подписке, на программные продукты по-прежнему приходится львиная доля ее доходов.