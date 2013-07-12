Убытки Донецкой железной дороги от пассажироперевозок составили 177 млн грн

Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пассажирских перевозок в дальнем сообщении в январе-июне 2013 составили 176,83 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

“Несмотря на большой спрос на дальнее сообщение, пассажирские перевозки по-прежнему остаются убыточными. В дальнем сообщении с каждой вложенной гривны возвращается только 60,8 копеек. За 6 месяцев 2013 убытки Донецкой железной дороги от пассажирских перевозок в дальнем сообщении составили 176,83 млн грн”,- комментируют в пресс-службе.

Согласно сообщению, поездами формирования Донецкой железной дороги с начала 2013 в дальнем сообщении перевезено 5,17 млн человек.

Как сообщал УНИАН, убытки Донецкой железной дороги от пригородных перевозок в январе-июне 2013 года составили 247,9 млн грн.

За указанный период ДЖД в пригородном сообщении перевезла 23,6 млн человек, 90,1% из которых пассажиры льготных категорий.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).