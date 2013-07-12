Авиакомпания МАУ меняет расписание рейсов из Киева во Львов, Харьков, Донецк

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 18 июля изменит расписание ряда внутренних рейсов с вылетом из Киева, сообщает пресс-служба авиакомпании.

"С целью улучшения качества обслуживания пассажиров, прибывающих в Киевский Международный аэропорт «Борисполь» международными рейсами МАУ и следующих далее в города Украины, авиакомпания переносит время вылета ряда внутренних рейсов на 30 минут с тем, чтобы гарантировать стыковки трансферным пассажирам", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, с 18 июля рейс PS033 из Киева отправляется в 20:05 и прибывает во Львов в 21:10, рейс PS023 из Киева отправляется в 19:55 и прибывает в Харьков в 21:00, рейс PS047 из Киева отправляется в 19:55 и прибывает в Донецк в 21:05

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 27 судов.

МАУ намерена увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.